Bursa Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik ücretsiz yüzme kursu başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimi vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve spor kültürünü küçük yaşlarda yaygınlaştırmak amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde ilkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri yüzme eğitimlerine başladı.

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Öğrenciler, eğitimlerde yüzmenin temel tekniklerini öğrenerek suya alışma ve yüzme becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Fethiye Spor Kompleksi, Gürsu, Kestel ve Mihraplı yüzme havuzlarında düzenlenen eğitimlerde öğrencilerin dönem boyunca toplam 10 saat yüzme dersi alması planlanıyor. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilerin tesislere ulaşımı da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.