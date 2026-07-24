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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarına ödülleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarına ödülleri törenle verildi.

        BGC Nilüfer Sahnesi'nde 14 başarı, 16 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve BGC Başkanı Nuri Kolaylı, 7 kişilik yarışma jürisinin titiz bir çalışmayla aday 132 eseri değerlendirdiğini söyledi.

        Yarışmaya katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Kolaylı, "Ödül kazanan meslektaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Bursa Basın İlan Bölge Müdürü Gökhan Eren ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katılımcılara hitap etti.


        Programda "Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Spor Haber", "Spor Fotoğrafı", "Fotoğraf", "Gazete Genel Mizanpaj", "Genel Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Gazete Spor Mizanpaj", "Televizyon Haber", "Televizyon Görüntü", "Televizyon Program" ve "Televizyon Aktüel Haber" dallarında ödüller dağıtıldı.

        Yarışmada Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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