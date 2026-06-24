Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

        BGC'den yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmada geçen yıl yayınlanan eserler değerlendirildi.

        Yarışmaya aday olan 132 eseri değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 14 başarı, 16 mansiyon ödülü verdi.

        Yarışmada Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Başkan Yılmaz: "Koruduğumuz her ağaç geleceğe yatırımdır"
        Başkan Yılmaz: "Koruduğumuz her ağaç geleceğe yatırımdır"
        BTÜ'den yaraların daha hızlı iyileşmesini hedefleyen cerrahi iplik projesi
        BTÜ'den yaraların daha hızlı iyileşmesini hedefleyen cerrahi iplik projesi
        Minik öğrenciler fide dikerek doğa bilinci kazandı
        Minik öğrenciler fide dikerek doğa bilinci kazandı
        Otomobilin çarptığı abla-kardeş yaralandı
        Otomobilin çarptığı abla-kardeş yaralandı
        Genç yaşta ani kalp krizik kaynaklı ölümlere dikkat
        Genç yaşta ani kalp krizik kaynaklı ölümlere dikkat
        Öğrencilerin geliştirdiği otonom robot, idarecilere okuldaki olumsuz duruml...
        Öğrencilerin geliştirdiği otonom robot, idarecilere okuldaki olumsuz duruml...