Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.



BGC'den yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmada geçen yıl yayınlanan eserler değerlendirildi.



Yarışmaya aday olan 132 eseri değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 14 başarı, 16 mansiyon ödülü verdi.



Yarışmada Anadolu Ajansı