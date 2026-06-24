Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan "Yaza Merhaba" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluştu.



Sunuculuğunu Zeynep Kır'ın yaptığı, Şef Oğuz İmrak yönetimindeki konser Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.



Gecede Türk müziğinin çeşitli makamlarından seçilen eserler solistler ve koro tarafından yorumlandı.



Konserde "Otomobil Uçar Gider", "Seni Andım Bu Gece", "Sen Benim Gönlümde Öyle Güzelsin", "Leyla" ve "Geldi Yine Güzelim Yaz" gibi eserler seslendirildi.



İkinci yarının sonunda sanatseverleri selamlayan şef ve solistler uzun süre alkışlandı.

