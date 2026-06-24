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        Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan "Yaza Merhaba" konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 02:03 Güncelleme:
        Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan "Yaza Merhaba" konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

        Sunuculuğunu Zeynep Kır'ın yaptığı, Şef Oğuz İmrak yönetimindeki konser Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

        Gecede Türk müziğinin çeşitli makamlarından seçilen eserler solistler ve koro tarafından yorumlandı.

        Konserde "Otomobil Uçar Gider", "Seni Andım Bu Gece", "Sen Benim Gönlümde Öyle Güzelsin", "Leyla" ve "Geldi Yine Güzelim Yaz" gibi eserler seslendirildi.

        İkinci yarının sonunda sanatseverleri selamlayan şef ve solistler uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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