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        Bursa Kültür Yolu Festivali 27 Haziran'da başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 27 Haziran-5 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Bursa Kültür Yolu Festivali 27 Haziran'da başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 27 Haziran-5 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek.


        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 gün sürecek festival, sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere, gastronomi etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini kültür, sanat ve lezzet dolu bir yolculuğa davet edecek.

        Festival kapsamında oluşturulan "Lezzet Noktası" seçkisinde yer alan 45'ten fazla restoran, kafe ve yerel işletme, Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ve köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.

        FSM Hastane Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, 27 Haziran'da Demet Akalın, 28 Haziran'da Ceza, 29 Haziran'da Derya Uluğ, 30 Haziran'da Serkan Kaya, 1 Temmuz'da Levent Yüksel, 2 Temmuz'da Ebru Yaşar, 3 Temmuz'da Gökhan Türkmen, 4 Temmuz'da Murat Boz, 5 Temmuz'da Sinan Akçıl, müzikseverlerle buluşacak.

        Festival boyunca tiyatro oyunları, sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve Bursa'nın fethinin 700. yılına özel programlar, sanatseverlerle buluşacak.

        - "Çınarın Gölgesinde" oyunu seyirciyle buluşacak

        "FotoMaraton Bursa" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri 27 Haziran'da Bursa'nın kültürel mekanlarını ve etkinliklerini objektiflerinden ele alan fotoğrafseverlerin katılımıyla yapılacak. Ördekli Kültür Merkezi'nde ebru, kağıt yapımı, ipek dokuma, sedefkar, kırkyama, tezhip, tel kırma, çini, ipek koza çiçek atölyesi, minyatür, cam tezyinatı, çarpana atölyeleri gerçekleştirilecek.

        Recep Şinasi Çelikkol'un katılımıyla 27 Haziran'da "Yaşayan Miras Söyleşisi: Karagöz" söyleşiyle Karagöz ve Hacivat etrafında şekillenen anlatı geleneği ve bu eşsiz mirasın kültürel hafızadaki yeri anlatılacak.

        Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde 29 Haziran'da "Büyük Fethin Alimleri ve Arifleri" söyleşisinde Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursa'nın fethi sürecine manevi ve ilmi katkılarıyla iz bırakan önemli isimleri anlatacak.

        Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 1 Temmuz'da "Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı" konseri gerçekleştirilecek. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Koro Şefi Hakan Özlev yönetiminde 2 Temmuz'da "Yeşilçam Şarkıları" konseri, dinleyiciyle buluşacak.

        Festival kapsamında "Bursa’nın fethinin 700. yılı anısına Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması İlk Seslendiriliş Konseri ve Ödül Töreni" yapılacak. Osman Gazi'nin çınar rüyasıyla başlayan ve Bursa'nın fethiyle sonuçlanan tarihi süreci konu alan "Çınarın Gölgesinde" adlı oyun, 4 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

        - Bursa'nın fethinin 700. yılı

        Festival boyunca her gün, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alacak "Hane" sergisi Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi Atatürk Evi Müzesi'nde, "ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi ve Ördekli Kültür Merkezi'nde "Yaşayan Miras: Bursa Sergisi" ziyaret edilebilecek.

        Hüdavendigar Kent Parkı Çocuk Köyü'ndeki "Çocuk Köyü Etkinlikleri"nde, her gün panayır çadırlarından şişme oyun parklarına, atölye çalışmalarından dijital oyunlara, yarışmalardan balon turuna çeşitli etkinlikler yapılacak ve saat 15.00-19.00 arası "Aselsan Çocuk Şenliği"nde de müze gezisinden kitap okuma seanslarına, saha aktivitelerinden deneyim alanlarına uzanan bir program gerçekleştirilecek.

        Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" programında izleyiciler, 25 sanatçı ve zanaatkara yer verilen kısa film seçkisinde pek çok yaşayan mirasla tanışma fırsatı yakalayacak.

        Bursa'nın fethinin 700. yılına özel olarak Bursa'da bakanlığa bağlı İl Halk Kütüphanesi, ilçe halk kütüphaneleri ve Gezici Kütüphane aracında "Fethin 700. Yılı Özel Kitaplığı" etkinliği düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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