Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde, internet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları "güvenli ödeme sistemi" bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden araç satışı yapan kişileri dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik çalışma yürütüldü.



Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kendilerini noter görevlisi olarak tanıttıkları, mağdurları güvenli ödeme sistemi kapsamında hesaplarında kapora tutarı kadar para bulundurmaları gerektiği yönünde yanıltarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.



Yapılan incelemelerde, şüphelilerin suçta "patates hat" olarak tabir edilen başkaları adına kayıtlı telefon hatlarını kullandıkları, suçtan elde edilen gelirleri ise banka hesapları üzerinden akladıkları tespit edildi.



Bursa merkezli Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ile 1 taşınmaza el konuldu.



Soruşturma kapsamında şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ve vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

