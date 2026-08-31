Bursa Şehir Hastanesinde 1250 araçlık otopark hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki trafik yoğunluğuna neden olan parklanma sorununu gidermek amacıyla yapılan yeni otopark hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 31 bin 500 metrekarelik alana yapılan 1250 araçlık otopark, hizmete alındı.

Otopark yapımıyla eş zamanlı olarak Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki 700 metrelik iç yolları da yenilendi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, hastanede yaz aylarında 13-14 bin, kış aylarında ise yaklaşık 16 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

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Metin, hizmet artışıyla beraber hastaneye gelen araç sirkülasyonunun da günlük yaklaşık 13 bin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şahin Biba Başkanımızdan bir randevu alıp, konuyu arz ettik kendilerine. Eğiminden, ana kütleye, ana binamıza olan mesafesine, büyüklüğüne kadar her yeri kendi inceledi. 1250 araçlık otoparka en uygun ve en hızlı şekilde dönüştürebilecek yer olduğunu tespit etti. Bir ay bitmeden de bize teslim ettiler. Bugün itibarıyla toplamda 4 bin 500 araçlık otopark kapasitesine ulaşmış olmanın verdiği mutluluktayız."