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        Bursa Şehir Hastanesinde 1250 araçlık otopark hizmete açıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki trafik yoğunluğuna neden olan parklanma sorununu gidermek amacıyla yapılan yeni otopark hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Bursa Şehir Hastanesinde 1250 araçlık otopark hizmete açıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki trafik yoğunluğuna neden olan parklanma sorununu gidermek amacıyla yapılan yeni otopark hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 31 bin 500 metrekarelik alana yapılan 1250 araçlık otopark, hizmete alındı.

        Otopark yapımıyla eş zamanlı olarak Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki 700 metrelik iç yolları da yenilendi.

        Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, hastanede yaz aylarında 13-14 bin, kış aylarında ise yaklaşık 16 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

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        Metin, hizmet artışıyla beraber hastaneye gelen araç sirkülasyonunun da günlük yaklaşık 13 bin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şahin Biba Başkanımızdan bir randevu alıp, konuyu arz ettik kendilerine. Eğiminden, ana kütleye, ana binamıza olan mesafesine, büyüklüğüne kadar her yeri kendi inceledi. 1250 araçlık otoparka en uygun ve en hızlı şekilde dönüştürebilecek yer olduğunu tespit etti. Bir ay bitmeden de bize teslim ettiler. Bugün itibarıyla toplamda 4 bin 500 araçlık otopark kapasitesine ulaşmış olmanın verdiği mutluluktayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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