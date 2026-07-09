Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim başlattı

        Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim başlattı

        Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin (DEKAB) 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltilmesinin ardından kent genelinde fahiş fiyat artışına yönelik denetim başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim başlattı

        Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin (DEKAB) 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltilmesinin ardından kent genelinde fahiş fiyat artışına yönelik denetim başlattı.

        Bursa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatlarıyla, su fiyatlarında artış yapan firmalara fahiş fiyat kapsamında ceza tatbik edilmesi yönünde, kent çapında faaliyet gösteren başta su ve soda fabrikaları olmak üzere, su ve soda üretim tesislerine ve aynı zamanda ulusal ve yerel zincir marketler olmak üzere perakende sektöründe faaliyet gösteren marketlere yönelik fahiş fiyat artışı denetimleri başlatıldı.

        Türkiye Çevre Ajansının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, üretici firmaların ödediği depozito kullanım bedellerini plastik, alüminyum ve cam içecek ürünlerinde türüne ve hacmine bakılmaksızın 1,5 liraya yükselttiği, üreticilerin artan maliyetleri satış fiyatlarına yansıttıkları, ancak bazı perakende işletmelerin bu artış miktarından çok daha fazla tutarda satış tutarlarını artırdıkları (2,5-3 liraya varan artışlar) ve durumu fırsata çevirdikleri anlaşıldığı belirtildi.

        Bursa'da ekiplerce, ulusal ve yerel zincir marketlerle diğer büyük marketlere gidilerek, yaygın dağıtım ağı olan markalar öncelikli olmak üzere 330 ml, 500 ml, 1,5 litre su ile 200 ml (standart maden suyu) maden suyu ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Denetimlerde DEKAB artışının yapıldığı tarihten önceki satış fiyatları ile sonraki tarihteki satış fiyatları tespit edilip tutanak altına alınarak bakanlığın haksız fiyat artışı hakkında genelgesi kapsamında son 3 aylık alış ve satış faturalarıyla birlikte savunmalarının istendiği ve gereğinin yapılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne rutin olarak iletildiği kaydedildi.

        Bu kapsamda 6-8 Temmuz'da belirtilen ürünlere yönelik 60'ın üzerinde (üretim tesisleri de dahil) işletmede 170 ürünün denetlendiği ve 60'a yakın işletmenin bilgisinin ise incelenmek ve gereği yapılmak üzere Bakanlığa gönderildiği belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, fırsatçılığı önlemek amacıyla haksız kazanç sağlama peşinde olan tüm işletmelere yönelik piyasa denetimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, su, soda ve diğer içecek ürünlerine yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Eşini 15 parçaya ayıran sanıktan şoke eden savunma: "Çok kolay oldu" "Kurba...
        Eşini 15 parçaya ayıran sanıktan şoke eden savunma: "Çok kolay oldu" "Kurba...
        Sürücüsünün sarı ışıkta geçmek istediği hafif ticari araç, kaldırıma çıktı;...
        Sürücüsünün sarı ışıkta geçmek istediği hafif ticari araç, kaldırıma çıktı;...
        Gemlik Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı
        Gemlik Çarşı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı
        19 yaşındaki genç elektrikli testereyle çalışırken parmakları kesildi
        19 yaşındaki genç elektrikli testereyle çalışırken parmakları kesildi
        Devrilen motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Devrilen motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Bursa'da adliye önünde ortalık savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler hav...
        Bursa'da adliye önünde ortalık savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler hav...