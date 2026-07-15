Bursa ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" ziyarete açıldı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" oluşturuldu.



Bursa'da Atatürk Caddesi üzerindeki UNESCO Meydanı'nda, İletişim Başkanlığının 2026 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında belirlediği "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" kuruldu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların katkısıyla hayata geçirilen Merkez, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle ziyarete açıldı.



Ziyaretçilere 15 Temmuz 2016 gecesi gösterilen direnişin kronolojik olarak anlatıldığı Merkezde, "Karşılama Takı", "Hafıza Alanı", "Şehitler ve Kahramanlar Galerisi", "Zafer Alanı", "Milli İrade Mesaj Alanı ve Anı Defteri" ile "Hatıra ve Fotoğraf Noktası" olmak üzere 6 ana bölüm yer alıyor.



Merkezin girişindeki "Karşılama Takı" ziyaretçileri "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganıyla karşılarken, "Hafıza Alanı"nda 15 Temmuz gecesinde yaşananlar kronolojik akışla fotoğraf, görsel ve etkileşimli içeriklerle anlatılıyor.



"Şehitler ve Kahramanlar Galerisi"nde darbe girişiminde şehit olan 253 kişinin fotoğrafları ve hayat hikayelerine yer verilirken, "Zafer Alanı"nda Türkiye'nin yerli ve milli projeleri ile savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmalarına ilişkin görseller sergileniyor.



Merkezde ayrıca ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri "Milli İrade Mesaj Alanı ve Anı Defteri" ile fotoğraf çektirebilecekleri "Hatıra ve Fotoğraf Noktası" yer alıyor.



Anma Merkezi'nin öne çıkan bölümlerinden biri olan "Çok Boyutlu Dijital Deneyim Alanı"nda ise LED ekranda dijital görüntü sistemiyle hazırlanan içeriklerle, ziyaretçilere 15 Temmuz gecesinin atmosferi çok boyutlu bir anlatımla aktarılıyor.



- Eskişehir



Eskişehir Vilayet Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla kurulan Merkez, vatandaşların ziyaretine açıldı.



Valilik koordinesinde hazırlanan merkezde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi, o geceye ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterimleri, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü deneyimi ile ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini yazdığı anı defteri yer aldı.



Merkezi ziyaret eden vatandaşlar, sergilenen fotoğraf ve görüntüleri incelerken duygusal anlar yaşadı.



Ziyaretçilerden 59 yaşındaki Gülsüm Başer, AA muhabirine, 15 Temmuz'un unutulmaması gereken bir gece olduğunu belirterek, "Allah bir daha göstermesin. Kimselere böyle acılar yaşatmasın. Devletimizi, milletimizi güzel günlere ulaştırsın. Buradaki fotoğraflar o günleri hatırlattı." diye konuştu.



Merkezi gezen Ahmet Eren de darbe girişimini oğlunun telefonuyla öğrendiğini söyledi.



Televizyonu açtıktan sonra yaşananları takip ettiğini dile getiren Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesinin ardından evden çıkarak alana gittiğini anlattı.



Sabah namazına kadar alanda kaldığını belirten Eren, "O anları fotoğrafları görüp hatırlayınca kalbimiz yine hızlı çarpıyor. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Çok büyük bir badire atlattık. O gece hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bu fotoğrafları görünce o gece yaşananlar gözümüzün önünden geçti." dedi.



- Çanakkale



Çanakkale'de, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İskele Demokrasi Meydanı'ndaki çadırda "Anma Merkezi" kuruldu.



Ziyaretçilere özel bir anma deneyimi sunan merkezin giriş alanında, ziyaretçileri 10. yılın teması olan "İrade Bizim Zafer Bizim" ve alt söylemlerinin yer aldığı görseller karşılıyor.



Hafıza alanında, 15 Temmuz 2016 kronolojik olarak hazırlanan görüntüler eşliğinde ziyaretçilere aktarılıyor. Bu kısımda ayrıca milletin iradesi, Cumhurbaşkanının iradesi ve devletin iradesi olmak üzere 3 katmanlı irade gücü yansıtılıyor.



Zafer alanında, 15 Temmuz'un sadece bir direniş değil, ortak bir demokrasi zaferi olduğu düşüncesi ziyaretçilere aktarılıyor.



Çıkıştaki anı defteri ve dijital mesaj alanına ziyaretçiler 15 Temmuz'a dair duygu ve düşüncelerini yazıyor.



- Balıkesir



Balıkesir'de, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda çadırda "Anma Merkezi" kuruldu.



Ziyaretçiler, 10. yılın teması olan "İrade Bizim Zafer Bizim" ve alt söylemlerinin yer aldığı görselleri inceledi.



Kronolojik olarak hazırlanan görüntüleri gözden geçiren ziyaretçiler, çıkıştaki anı defteri ve dijital mesaj alanına 15 Temmuz'a dair duygu ve düşüncelerini yazdı.



Öğrencileriyle birlikte çadırı ziyarete gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörlerinden Recep Özalp, 15 Temmuz'da çok sayıda kişinin şehit olmasına üzüldüğünü söyledi.



Özalp, sporcularla birlikte şehitliği de ziyaret ettiklerini belirterek, "Sporcularımıza bu anlarımızı hatırlatmaya çalışıyoruz. Allah bizi bir daha böyle şeylerle karşı karşıya getirmesin. Bu günü unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.



Ziyaretçilerden Hayriye Yüken de 15 Temmuz'da verilen şehitler için çok üzgün olduğunu dile getirdi.



15 Temmuz'da düşmanların başarılı olamadığını ifade eden Yüken, "Allah düşmanlarımıza bir daha fırsat vermesin. Türkiye'miz dimdik ayakta dursun. Recep Tayyip Erdoğan'ımız sağolsun. Vatanımız sağolsun, Allah şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır versin." dedi.



- Kütahya



Kütahya'da da Valilik önündeki Zafer Meydanı'nda "Anma Merkezi" kuruldu.



Merkezi ziyaret eden Mehmet Akın Çelik, 15 Temmuz'da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ikinci bir kurtuluş gecesi yaşandığını söyledi.



O gece tüm dünyaya Türkiye'nin bölünemez bir bütün olduğunun haykırıldığını belirten Çelik, "Allah o günü bir daha yaşatmasın. Bu kurulan merkez de 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması adına çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.



Almanya'dan memleketi Kütahya'ya gelen Hayati Kaplan da merkezin 15 Temmuz'un unutulmaması için anlamlı bir çalışma olduğunu dile getirdi.



Merkezlerde VR gözlükle 15 Temmuz videolarını izleyen ziyaretçiler, Anı Köşesi'nde de anı defterine 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazıyor.

