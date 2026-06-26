Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te tatile giren öğrenciler karne heyecanı yaşadı.





Nilüfer ilçesindeki Mitat Enç Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Ayyıldız, öğrencilere "iyi tatiller" temennisinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, kurum müdürleri ve öğretmenlerin de katıldığı karne töreninde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



- Eskişehir



Vali Erdinç Yılmaz, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.



Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Yılmaz, çocuklara "iyi tatiller" diledi.



Birinci sınıf öğrencisi, Vali Yılmaz için yazdığı şiiri okudu.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek döneme en iyi şekilde hazırlanıp eğitimde Eskişehir'i daha ileriye götürecek çalışmaların en iyisini yapmaya gayret edeceklerini kaydetti.



Kent genelinde 12 bin 293 öğretmen ile 147 bin 299 öğrenci eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile girdi.



Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve müdürlük personeli de hazır bulundu.



- Çanakkale



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



İl genelinde 2025-2026 yılı eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 233 okul öncesi, 24 bin 932 ilkokul, 25 bin 98 ortaokul, 21 bin 930 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 80 bin 193 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Vali Toraman, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kepez Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine beraberinde Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Okul Müdürü Şule Yıldızoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle katıldı.



Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Ömer Toraman, başarılarından dolayı tebrik ederek karnelerini verdi.



- Kütahya



Kütahya Ticaret Borsası Bölcek İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.



Vali Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'daki 581 eğitim kurumundan 99 bin 749 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini söyledi.



Işın, 2025-2026 eğitim öğretim yılının Kütahya'da sorunsuz tamamlandığını dile getirerek, "Kütahya'mız eğitimde de gerçekten iyi bir seviyede. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz yoğun geçen bir yılın ardından tatili hak ettiler." dedi.



Tören kapsamında okul bahçesinde öğrenci ve vatandaşlara aşure ikram edildi.



- Bilecik



Bilecik'te, kent genelindeki 177 okulda öğrenim gören 38 bin 809 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.



Vali Faik Oktay Sözer de Kozabirlik İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.



Öğrencilere "iyi tatiller" dileyen Sözer, daha sonra çocuklar ve velilerle fotoğraf çekildi.



Karne dağıtımında Sözer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek eşlik etti.



- Balıkesir



Balıkesir'de eğitim öğretim yılının kapanışı dolayısıyla Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.



Törene Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Cengiz, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ve Şube Müdürü Cemalettin Yüceer katıldı.





Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.



Vali Ustaoğlu, yıl boyunca emek gösteren 198 bin öğrenciyi tebrik etti.



- Yalova



Yalova'da 204 kurumda eğitim gören 56 bin öğrenci karne aldı.



Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla yaz tatiline başladı.



Törene katılan Yalova Vali Vekili Ekrem Çalık, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın ve protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karneleriyle hediyelerini verdi.



Daha sonra okul bahçesinde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

