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        Bursa'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Bursa'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Demirtaş Şakarya Mahallesi Akçaköy Caddesi’ndeki 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tedbir amaçlı çevredeki binalarda yaşayanları tahliye etti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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