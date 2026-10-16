Bursa'da 2 şüphelinin yolda yürüyen kadının telefonunu gasbettiği anlar kamerada

Emniyette yapılan sorgulamalarında T.T'nin 21, E.K'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Motosikletin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kimlikleri ve ikamet adresleri belirlenen şüpheliler T.T. ve E.K, ekiplerce 48 saat takip edildi.

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