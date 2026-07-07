Bursa'da 29. Giresunlular Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Giresunlular Otçu Göçü Yayla Festivali'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 30 bin kişi Görecik Yaylası'nda bir araya geldi.



Bursa Giresun Federasyonu tarafından Görecik Yaylası'nda üç gün süren festivalde katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı, geleneksel Otçu Göçü Yürüyüşü'ne katıldı ve Giresun kültürünü yansıtan etkinliklerde buluştu.



Festival kapsamında aynı anda oynanan "Cemo Horonu" ve "Dik Horon" ile oluşturulan horon halkası yaylada renkli görüntüler oluşturdu. Programda çeşitli yarışmalar, konserler ve Karadeniz mutfağına özgü lezzetlerin tanıtıldığı gastronomi alanı da yer aldı.



Karadeniz'in asırlık geleneklerinden biri olan Otçu Göçü de festival kapsamında yaşatıldı. Karadeniz kültürünün Bursa yaylalarında hayat bulduğu etkinlikte, kuş diliyle yapılan konuşmalar ilgi gördü. Katılımcılar, ıslık diliyle iletişim kurarak hem kültürel mirası yaşattı hem de festivale farklı bir renk kattı.





Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi.



Yaklaşık 30 bin kişinin festivale katıldığını belirten Aktaş, "Festivalimize Türkiye'nin dört bir yanından 30 binin üzerinde vatandaşımız geldi. Burada kültürümüzü yaşatma fırsatı buluyoruz. Bu yıl 29'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Sağ olsun hemşehrilerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Yunanlıların horonu sahiplenmesi de önemli değil, icraata bakmak lazım." dedi.





Aktaş, Giresun'un köklü geleneklerinden olan Otçu Göçü ve horon kültürünün yaylalarda yaşatılmasının önemine değinerek, festivalin bu yönüyle kültürel mirasın korunmasına katkı sunduğunu dile getirdi.



Festivale katılan vatandaşlar da organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliğin her yaştan katılımcıya hitap ettiğini ve Karadeniz kültürünü yaşama fırsatı sunduğunu ifade etti.



Festival kapsamında kurulan gastronomi alanında Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinin sahne aldığı konser programı ise sanatçı Alişan'ın konseriyle sona erdi.



