Bursa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi geçişinde, Yalova istikametine seyreden F.Ş. idaresindeki 16 RAF 77 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BDL 34 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü. (35) idaresindeki 06 GS 328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücülerden M.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



