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        Bursa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Bursa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi geçişinde, Yalova istikametine seyreden F.Ş. idaresindeki 16 RAF 77 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BDL 34 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü. (35) idaresindeki 06 GS 328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden M.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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