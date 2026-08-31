Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı, kentteki çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gündüz etkinliklerinin ardından UNESCO Meydanı'na kurulan "Şanlı Tarihten Güçlü İstikbale" sergisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Heykel'den başlayan Zafer Yürüyüşü kapsamında toplanan kalabalık ve protokol üyeleri ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Bursa Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde gururla, heyecanla ve aynı bayrağın altında vatandaşlarla bir arada olduklarını belirtti.

30 Ağustos'un, Türk milletinin bütün zorluklara rağmen kendi kaderini kendi elleriyle yazdığı gün olduğunu vurgulayan Biba, "26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve kahraman ordumuzun eşsiz mücadelesiyle 30 Ağustos'ta Büyük Zafer'le taçlandı. O gün, aziz milletimiz bütün dünyaya ilan etti. Bu millet esareti kabul etmez. Bu vatan bölünmez. Bu bayrak inmez. Bu millet, kendi geleceğini kendisi belirler." ifadesini kullandı.

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Biba, Türk milletinin aynı hedef etrafında kenetlendiğinde her engeli aşabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye olarak gücümüzün kaynağı budur. Birliğimizdir. Kardeşliğimizdir. Bayrağımıza ve vatanımıza duyduğumuz sarsılmaz bağlılıktır. Rabbim, ecdadımızı zafere götüren o inancı, o cesareti kalplerimizde muhafaza etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve hürriyetimiz uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Teşkilatımızın bütün mensuplarını hürmetle selamlıyorum. Bu meydanı dolduran her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Yurdumuzun semalarında ezanlar dinmesin. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalansın. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ardından program kapsamında Millet Bahçesi'nde Elif Buse Doğan sahne aldı.

Doğan, sevilen eserlerini Bursalılar için seslendirirken, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.