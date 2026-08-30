Bursa'da "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" gösterisi sahnelendi
Bursa Sanat Spor Kulübünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" temalı gösteri sahnelendi.
Bursa Sanat Spor Kulübünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" temalı gösteri sahnelendi.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen gösteriye sanatseverler ilgi gösterdi.
Kahramanlık destanları, Milli Mücadele ruhu ve kazanılan zaferleri Bursa Sanat Spor Kulübü gösteri grubu müzikler eşliğinde danslarıyla sahneye taşıdı.
Gösteri sonunda seyircileri selamlayan dans grubu uzun süre alkışlandı.
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