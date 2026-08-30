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        Bursa'da "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" gösterisi sahnelendi

        Bursa Sanat Spor Kulübünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" temalı gösteri sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Bursa'da "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" gösterisi sahnelendi

        Bursa Sanat Spor Kulübünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos'un Ruhu Türkiye Benim" temalı gösteri sahnelendi.

        Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen gösteriye sanatseverler ilgi gösterdi.

        Kahramanlık destanları, Milli Mücadele ruhu ve kazanılan zaferleri Bursa Sanat Spor Kulübü gösteri grubu müzikler eşliğinde danslarıyla sahneye taşıdı.

        Gösteri sonunda seyircileri selamlayan dans grubu uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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