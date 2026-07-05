Bursa'da 58. Keles Kocayayla Kültür Şöleni eğlencelerle tamamlandı

Bursa'nın Keles ilçesinde bu yıl 58'incisi düzenlenen ve 3 gün süren "Keles Kocayayla Kültür Şöleni" tamamlandı.



Kocayayla'da yapılan şenliğin üçüncü gününde, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un evliliğine atfen tarihi düğün merasimi canlandırıldı.



Şölen kapsamında çilek ve kiraz yarışmaları, Yörük Türkmen kültürü etkinlikleri, el sanatları ve çocuk atölyeleri düzenlendi. Ayrıca Türk dünyasından (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) halk oyunları ekiplerinin katılacağı şölende sanatçılar sahne aldı.



Katılımın yoğun olduğu etkinlikte vatandaşlar şenlik alanı ve çevresinde piknik yapmayı ihmal etmedi.



Etkinliğin son gününde konuşma yapan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, 58 yıldır düzenlenen şenliklerin hayırlı olmasını diledi.



Etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür eden Doğru, "Malum, 58 yıldır biz, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un evliliklerine istinaden bu şöleni gerçekleştiriyoruz. Orhan Gazi, Nilüfer Hatun'u Yenişehir Yarhisar'dan kaçırıp gelmiş, burada düğünlerini yapmış. Biz de bu sene, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı münasebetinde, farklı bir etkinlik yapalım dedik. Dün, Nilüfer Hatun'un köyünde, Yarhisar'da kız çıkarma merasimi gerçekleştirdik. Yenişehir Belediye Başkanımızla birlikte, ben destekleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Etkinliğe TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bazı milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şahin Biba, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

