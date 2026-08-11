Bursa'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da program düzenlendi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, parti binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25 yıl önce, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attığını söyledi.

Gürkan, siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkenin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü dönemde kurulan AK Parti'nin, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu dile getirdi.

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Milletin, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkenin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik."

- "Milletimizle omuz omuza verdik"

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Bu yolculuk boyunca demokrasiyi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştıklarını belirten Gürkan, "Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik." dedi.

Gürkan, Terörsüz Türkiye idealiyle ülkeyi terör belasından kurtardıklarını ifade ederek, bu tarihi kazanımı, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacaklarını kaydetti.

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Milli iradeyi devlet yönetiminin gerçek merkezi haline getirdiklerini dile getiren Davut Gürkan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla sosyal devletin imkanlarını toplumun bütün kesimleriyle buluşturduklarını bildirdi.

Gürkan, Türkiye'yi ulaşım ve altyapıda çağ atlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölünmüş yollarla şehirlerimizi birbirine bağladık, yüksek hızlı tren ağlarını ülkemizin dört bir yanına ulaştırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve daha nice eserle milletimizin yıllarca hayalini kurduğu projeleri gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi teknoloji üreten, tasarlayan ve geliştiren bir ülke haline getirdik. Yarım asrı aşan yerli otomobil hayalimizi Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Kendi otomobilini, insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, helikopterlerini ve uçaklarını üretebilen güçlü bir Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY tankı gibi yerli ve milli projelerimizle savunma sanayisinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yazdırdık."

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Bir dönem savunma ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının kapısında bekletilen Türkiye'yi, bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dost ülkelerin güvenliğine katkı sağlayan bir konuma ulaştırdıklarını aktaran Gürkan, "Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır." diye konuştu.

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Gürkan, AK Parti'nin asıl gücünün binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletle kurduğu sarsılmaz gönül bağından geldiğini söyledi.

- "Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz"

Çeyrek asırlık birikimi, geçmişin hatırası değil geleceğin güçlü temeli olarak gördüklerini aktaran İl Başkanı Davut Gürkan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. 25. kuruluş yıl dönümümüzün coşkusunu 81 ilimizde düzenleyeceğimiz çeşitli programlarla yaşayacağız. Kutlamalarımızı, 14 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceğimiz büyük ve coşkulu buluşmayla taçlandıracağız. Aziz milletimizi, 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşmaya, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırmaya davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."