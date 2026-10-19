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        Bursa'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında eylül ayında 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Bursa'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında eylül ayında 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Şahin Biba'nın öncülüğünde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçede yol ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda eylül ayında 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı yapan ekipler, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi. Aynı dönemde 6 bin metreden fazla dere temizliği yapıldı.

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        BUSKİ ekiplerince, Nilüferköy Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'ndeki yerleşim alanlarında evsel atık suların toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılması amacıyla 550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edildi. Çalışmayla çevre kirliliğinin önlenmesi ve bölgenin altyapı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Osmangazi ilçesindeki Nilüferköy Mahallesi ile Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi sınırlarında kalan Mudanya Yolu Caddesi'nde 1,5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı.

        Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde ise 500 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattının yapımına devam ediliyor.

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        Çalışmalarla yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesi, atık suların sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve kent genelinde altyapı sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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