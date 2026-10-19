Bursa'da altyapı çalışmaları sürüyor

Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde ise 500 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattının yapımına devam ediliyor.

Bu kapsamda eylül ayında 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı yapan ekipler, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi. Aynı dönemde 6 bin metreden fazla dere temizliği yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Şahin Biba'nın öncülüğünde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçede yol ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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