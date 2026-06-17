Bursa'da apartman duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın duvarına çarpan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.



B.K. (36) idaresindeki 16 BKD 435 plakalı otomobil, Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın duvarına çarptı.



Bahçe duvarı ile apartman arasındaki boşlukta asılı kalan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.



Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

