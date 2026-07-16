Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Bursa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Bursa'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Panayır Mahallesi Derman Caddesi'nde iki grup arasında park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çekirge ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede toplanan kalabalık polis ekiplerince dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Bursalı dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesinde kayboldu Hakkari'deki Cilo Dağı'nın...
        Bursalı dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesinde kayboldu Hakkari'deki Cilo Dağı'nın...
        Bursa'da camide yardım kutusundaki paraların çalındığı anlar kamerada
        Bursa'da camide yardım kutusundaki paraların çalındığı anlar kamerada
        Koruma Kurulu'ndan eski hükümlülere destek
        Koruma Kurulu'ndan eski hükümlülere destek
        Bursa'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı Geyikli Baba dualar ve...
        Bursa'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı Geyikli Baba dualar ve...
        Belediyesporlu Aras Önkür'den uluslararası başarı
        Belediyesporlu Aras Önkür'den uluslararası başarı
        Anız yangınında 20 dönüm tarım alanı yandı
        Anız yangınında 20 dönüm tarım alanı yandı