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        Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 06:56 Güncelleme:
        Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, bir araçtan iş yerine ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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