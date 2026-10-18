Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 18.10.2026 - 06:56 Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, bir araçtan iş yerine ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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