Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, bir araçtan iş yerine ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.