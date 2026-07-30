Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.



Beşevler Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, göğsünden vurulduğu belirlenen Buse Taşer'in (32) hayatını kaybettiği tespit edildi.



Taşer'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

