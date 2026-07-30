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        Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 06:46 Güncelleme:
        Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Beşevler Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, göğsünden vurulduğu belirlenen Buse Taşer'in (32) hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Taşer'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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