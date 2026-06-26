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        Bursa'da bir kadının teyzesinin çocukları tarafından kaçırıldığı iddia edildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadının, evinin önünden teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 00:53 Güncelleme:
        Bursa'da bir kadının teyzesinin çocukları tarafından kaçırıldığı iddia edildi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadının, evinin önünden teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı öne sürüldü.

        İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi 77. Sokak'ta ablasıyla yürüyen 21 yaşındaki S.A, park halindeki bir araçtan inen teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. tarafından zorla araca bindirilmek istendi.

        Olaya müdahale eden abla Z.A'yı da darbeden ikili, S.A'yı araca bindirip kaçırdı.

        Aile büyükleriyle bildikleri yerleri arayan ancak kardeşini bulamayan Z.A. polise giderek şikayetçi oldu.

        Polis ekipleri kadını ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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