Bursa'da bir kadının teyzesinin çocukları tarafından kaçırıldığı iddia edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadının, evinin önünden teyzesinin çocukları tarafından darbedilip kaçırıldığı öne sürüldü.



İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi 77. Sokak'ta ablasıyla yürüyen 21 yaşındaki S.A, park halindeki bir araçtan inen teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. tarafından zorla araca bindirilmek istendi.



Olaya müdahale eden abla Z.A'yı da darbeden ikili, S.A'yı araca bindirip kaçırdı.



Aile büyükleriyle bildikleri yerleri arayan ancak kardeşini bulamayan Z.A. polise giderek şikayetçi oldu.



Polis ekipleri kadını ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

