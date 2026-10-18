Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 18.10.2026 - 19:59 Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Yüzüncüyıl Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer A'dan (88) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler evde Muzaffer A'nın cansız bedenini buldu.
Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.
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