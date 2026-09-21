Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada İ.K, T.D'yi tabancayla yaraladı.

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