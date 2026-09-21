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        Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçmaya çalışan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaralayan kişi tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçmaya çalışan kişi tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada İ.K, T.D'yi tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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