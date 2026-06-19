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        Bursa'da "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu seyirciyle buluştu

        Bursa'da, Reşat Nuri Güntekin'in klasik eseri Çalıkuşu romanından uyarlanan "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu perde açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 03:09 Güncelleme:
        Bursa'da "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu seyirciyle buluştu

        Bursa'da, Reşat Nuri Güntekin'in klasik eseri Çalıkuşu romanından uyarlanan "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu perde açtı.

        Podyum Sanat Mahal'de, Elçin Gürler'in çağdaş tiyatro diliyle uyarladığı oyunu İlknur Güneş yönetti.

        Gülşah Yavuz'un romanın ana kahramanı Feride karakterine hayat verdiği oyun, Feride'nin öğretmen olarak ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiği ve karşılaştığı zorlukları ele alıyor.

        Oyun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu, uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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