Bursa'da "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu seyirciyle buluştu

Bursa'da, Reşat Nuri Güntekin'in klasik eseri Çalıkuşu romanından uyarlanan "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu perde açtı. Podyum Sanat Mahal'de, Elçin Gürler'in çağdaş tiyatro diliyle uyarladığı oyunu İlknur Güneş yönetti. Gülşah Yavuz'un romanın ana kahramanı Feride karakterine hayat verdiği oyun, Feride'nin öğretmen olarak ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiği ve karşılaştığı zorlukları ele alıyor. Oyun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu, uzun süre alkışlandı.

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