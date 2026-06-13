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        Bursa'da çalıntı kasayla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bursa'da bir evden çalındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Bursa'da çalıntı kasayla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bursa'da bir evden çalındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çalı Mahallesi çıkışında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde çelik kasa bulundu.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kasanın aynı gün Çalı Mahallesi'nde yaşayan N.Ç'nin evinden çalındığı belirlendi.

        Polis ekipleri çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.Ç, G.U. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

        Bu arada çelik kasanın, içindeki ziynet eşyalarıyla sahibine teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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