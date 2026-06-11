Bursa'da çıkan ev yangınında anne, baba ve 3 çocuğu dumandan etkilendi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi'ndeki 4 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan anne, baba ve 3 çocuğu yoğun dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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