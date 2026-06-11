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        Bursa'da çıkan ev yangınında anne, baba ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 07:46 Güncelleme:
        Bursa'da çıkan ev yangınında anne, baba ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


        Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi'ndeki 4 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


        Yangında evde bulunan anne, baba ve 3 çocuğu yoğun dumandan etkilendi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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