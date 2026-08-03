Bursa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Giriş: 03.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 44 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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