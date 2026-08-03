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        Bursa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bursa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 44 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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