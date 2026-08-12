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        Bursa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Bursa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ümitalan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Bu arada yangın nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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