Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 30.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.
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