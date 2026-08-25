Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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