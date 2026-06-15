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        Bursa'da çıkan yangında iki binada hasar oluştu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada çıkıp diğerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Bursa'da çıkan yangında iki binada hasar oluştu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada çıkıp diğerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Demirkapı Mahallesi Derebaşı Sokak'ta bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşların ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çatıdaki yangın iki katlı binanın üst katına ve yanındaki binaya da sıçradı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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