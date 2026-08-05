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        Bursa'da çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Bursa'da çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu.

        Kırsal Dedeköy Mahallesi’nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yangında, çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan etkilenerek telef olduğu bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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