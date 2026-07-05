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        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Mudanya Belediyesine ait C.A. (58) idaresindeki 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu, Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde Feyzullah Yeşilyaprak'a (70) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeşilyaprak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yeşilyaprak'ın cesedi, incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü C.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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