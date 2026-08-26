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        Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişiye ulaşıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağından dağlık alana doğru yürürken birinin ayağının kırılması sonucu bölgede mahsur kalan 2 kişiye ekiplerce ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişiye ulaşıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağından dağlık alana doğru yürürken birinin ayağının kırılması sonucu bölgede mahsur kalan 2 kişiye ekiplerce ulaşıldı.

        Kaplıkaya Mahallesi'nde dere yatağından dağlık alana yürüyen 2 vatandaştan 75 yaşındaki kişinin ayağının kırılması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalan 2 kişiye ulaştı.

        Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı ile yanındaki kişinin dağlık alandan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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