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        Bursa'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde fenalaşan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Bursa'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde fenalaşan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Güzelyazı Mahallesi'ne giden Suat Çakır (60), Altınkum Sahili'nde denize girdi.

        Bir süre sonra Çakır'ın fenalaşarak hareketsiz kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çakır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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