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        Bursa'da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Bursa'da denizde hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Güzelyalı Burgaz Sahili'nde sabah kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta yüzüstü şekilde hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, dalgıç ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.


        Cankurtaran ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan M.A'ya (70), sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

        Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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