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        Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dere içinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dere içinde erkek cesedi bulundu.

        Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda özel güvenlik görevlileri, dere içinde yüzüstü hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, deredeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, itfaiye erlerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

        Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, cesedin Yunus Emre T'ye ait olduğu tespit edildi.

        Yunus Emre T'den 3 gündür haber alınamadığı ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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