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        Bursa'da derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Bursa'da derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Şipali Mahallesi'nde serinlemek için dereye giren 11 yaşındaki G.K, suda mahsur kaldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen G.K, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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