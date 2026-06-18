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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 02:23 Güncelleme:
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Ceyhun Bayram (24) idaresindeki 16 BIH 822 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

        Devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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