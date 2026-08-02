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        Bursa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü

        Bursa'nın Keles ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Bursa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü

        Bursa'nın Keles ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Alpagut mevkisinde Ramazan A. (37) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ramazan A. ile araçta bulunan eşi Havva A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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