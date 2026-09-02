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        Bursa'da dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık iddiaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Bursa'da dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık iddiaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçede dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tamer Ö., Serhat S. ve Seren K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Ö. ile Serhat S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden Seren K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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