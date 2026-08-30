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        Bursa'da düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Bursa'da düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu.

        Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran 100'ün üzerinde kişi, tedavi altına alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

        "Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibarıyla olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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