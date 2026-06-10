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        Bursa'da "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla konferans düzenlenecek

        Bursa'da Tüm Mühendis Kadınlar Derneğince (TÜMKAD) "Mühendislik Zekasının Yükselişi" temalı Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Bursa'da "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla konferans düzenlenecek

        Bursa'da Tüm Mühendis Kadınlar Derneğince (TÜMKAD) "Mühendislik Zekasının Yükselişi" temalı Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansı düzenlenecek.

        Bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi Ülfet Öztürk, kadın mühendisleri yalnızca bir meslek grubunun temsilcileri olarak görmediklerini söyledi.

        Öztürk, kadın mühendisleri teknolojik dönüşümün, sürdürülebilir kalkınmanın, yenilikçi düşüncenin ve toplumsal dönüşümün önemli aktörleri olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bugün Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor ancak kadınların iş gücüne katılım oranı halen yüzde 36 seviyelerinde. Mühendislik ve teknoloji alanlarında önemli başarılara imza atan kadınlarımız olmasına rağmen teknoloji geliştirme ve karar alma süreçlerinde daha fazla kadın temsiline ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.

        Kadınların iş gücüne katılımının artması gerektiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki çeşitlilik yalnızca bir temsil meselesi değil. Aynı zamanda daha güçlü fikirlerin, daha kapsayıcı çözümlerin ve daha sürdürülebilir bir geleceğin de temeli. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedeflerinden söz ediyorsak, bu hedefe ulaşmamız gerekiyor. Kadın mühendisliğinin yolu, sahip olduğumuz insan kaynağının tamamını değerlendirebilmekten geçiyor. Bu nedenle kadın mühendislerin bilgi birikimini, yaratıcılığını, liderliğini ve üretim gücünü Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir değer olarak görüyoruz. Çünkü geleceği şekillendirecek teknolojilerin altında daha fazla Türk mühendisinin, daha fazla mühendis kadının imzasını görmek istiyoruz. İnanıyoruz ki kadınların mühendislikte daha güçlü temsil edildiğini, Türkiye yapay zekadan bilime, teknolojiden geleceğe uzanan dönüşümün öncüsü olacak. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansımıza tüm kamuoyunu davet ediyoruz."

        23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde bir davet salonunda yapılacak konferansta, "Zeka Çağında Değer Yaratmak: Dayanıklı ve Güçlü Kurumların İnşası", "Mühendislik ve Sanat", "Yapay Zeka Çağında Yeni Dönem: Ekonomiden Topluma, Devletten Bireye" ve "Mühendislikten Yapay Zeka Mimarlığına: Yeni Bir Yolculuk" ile "Sistem Tasarımından Geleceğin İnşasına: Yapay Zeka Çağında Kadın Mühendislerin Rolü" başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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