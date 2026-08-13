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        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 450 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 450 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 05:25 Güncelleme:
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 450 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 450 bin lira para cezası uygulandı.

        Mesudiye Mahallesi'nde, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan 16 APG 391 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.Ç. kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

        Yapılan kontrolde 1,07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce de aynı ihlal nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

        Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira cezai işlem uygulandı.

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        Ayrıca motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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