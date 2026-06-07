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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kamu düzeninin sağlanması amacıyla belirlenen 10'dan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Narkotik ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda, ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 tabanca, 3 şarjör ile 79 farklı çapta fişek ele geçirildi.

        Operasyonda İ.T. ve A.A. gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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