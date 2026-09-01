Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler için hayır çarşısı açıldı

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinde eğitim gören Filistinli öğrencilerin eğitim masraflarına destek olmak için hayır çarşısı düzenleniyor.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Hanım Birimi Başkanı İmran Tezcan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan hayır çarşısının 4 gün boyunca açık olacağını söyledi.

Gönüllü Kuruluşlar Platformu çatısı altındaki birçok STK ile bu çalışmaya başladıklarını belirten Tezcan, "Geçen yıl da olduğu gibi, hedefimiz güz dönemi ama inşallah bu 4 gün sürecek hayır çarşımızla biz hem güz dönemini hem bahar dönemini karşılamak istiyoruz." dedi.

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Tezcan, stantların 11.00-17.00 saatleri arasında açık olduğunu belirtti.

Helal ürün stantlarının kurulduğunu dile getiren Tezcan, "Gıda ürünlerimiz var. STK'larımızın kendi bünyesinde üretmiş oldukları eşyalar, oyuncaklar ve Filistin Derneğimizin kendi, Filistin'e özgü ürünleri bulunmaktadır. Herkesi bekliyoruz. Yiyecek standımız var. Oraya da bekliyoruz inşallah." dedi.

Tezcan, tüm vatandaşları hayır yapmaya davet etti.

Programa, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan da katıldı.