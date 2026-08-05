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        Bursa'da elektrik akımına kapılan mühendis ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir organize sanayi bölgesinde elektrik akımına kapılan inşaat mühendisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Bursa'da elektrik akımına kapılan mühendis ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir organize sanayi bölgesinde elektrik akımına kapılan inşaat mühendisi ağır yaralandı.

        Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada inşaat mühendisi olarak çalışan Ömer A, fabrikanın arka sokağında yürürken henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ömer A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Tedavi altına alınan Ömer A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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