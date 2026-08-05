Bursa'da elektrik akımına kapılan mühendis ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir organize sanayi bölgesinde elektrik akımına kapılan inşaat mühendisi ağır yaralandı.



Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada inşaat mühendisi olarak çalışan Ömer A, fabrikanın arka sokağında yürürken henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.



Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Ömer A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Tedavi altına alınan Ömer A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

